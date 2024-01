Sanremo 2024, i duetti: la lista dei cantanti sul palco con i big

Sanremo 2024, le indiscrezioni sui duetti: i nomi

Stando alle rivelazioni fatte dall'Ansa in anteprima, Fiorella Mannoia avrebbe deciso di esibirsi con Francesco Gabbani, mentre Loredana Bertè, da sempre attenta ai giovani, con Venerus. Emma pare che abbia chiamato il rapper genovese Bresh, mentre Annalisa avrebbe puntato su La Rappresentante di Lista, il gruppo che nel 2022 stupì a colpi di “con le mani ciao ciao”. Alessandra Amoroso avrebbe invece scelto per il suo debutto al Festival i Boomdabash, BigMama invece tre giovani artiste. A seguire, i The Kolors potrebbero fare un mix con i loro successi e la presenza di Umberto Tozzi, mentre Maninni porterebbe sul palco del Teatro Ariston un veterano della kermesse musicale, come Ermal Meta. Geolier invece potrebbe optare per Gigi D'Alessio e Luchè. Sembra che Irama stia cercando di convincere Riccardo Cocciante, mentre il trio La Sad vorrebbe duettare con Donatella Rettore, gli Eiffel 65 avrebbero accettato la chiamata di Fred De Palma e Nada quella dei BNKR44.