Sanremo 2024, chi è Teresa Mannino: età, carriera, vita privata

Teresa Mannino , la comica siciliana conosciuta ai più anche per la sua partecipazione a Zelig Circus , è stata scelta da Amadeus per la co-conduzione di una delle cinque serate della settantaquattresima edizione del Festival di Sanremo , che andrà in onda dal 6 al 10 febbraio in prima serata su Rai 1.

Teresa Mannino, chi è: vita privata e carriera

Nata a Palermo il 23 novembre del 1970, Maria Teresa Mannino è la figlia terzogenita di un medico di Gibilrossa, frazione di Misilmeri in provincia di Palermo. Dopo gli studi liceali e la laurea in filosofia all'Università di Palermo, dal 1998 al 2000 ha studiato alla scuola europea di recitazione del Teatro Carcano di Milano. Nel 1999 è stata scritturata per una produzione di Lisistrata di Aristofane, successivamente la partecipazione alla commedia Dio di Woody Allen per la regia di Valeria Di Pilato. Dopo vari corsi e tirocini teatrali, Teresa ha scoperto la sua vena da cabarettista esibendosi nel locale milanese Zelig, quindi successivamente nel programma notturno Zelig Off. Nell'estate 2006 la co-conduzione di Altamarea a Rai Radio 2, mentre nel 2009 ha presentato il 'Checco Zalone Show' dal Teatro Ariston di Sanremo. Nel 2010 si è esibita nei principali teatri italiani con il suo tour Terrybilmente Divagante. Tra il 2011 e il 2012 ha recitato nei film Ex - Amici come prima! e Buona giornata, diretti da Carlo Vanzina. Nel 2013 ha preso il timone di Zelig Circus con Michele Foresta, poi ha partecipato allo show Rai Altrimenti ci arrabbiamo. Successivamente ha condotto il docufilm su Andrea Camilleri e partecipato ad un episodio de Il Commissario Montalbano. Dopo il primo matrimonio durato due anni, la Mannino si è legata ad Andrea, un batterista che conosceva da molto tempo. La coppia ha una figlia, Giuditta, nata nel 2009. Dal 2014, Teresa ha iniziato una relazione con il produttore cinematografico Paolo Santolini...