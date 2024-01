Sandra Milo è morta a 90 anni: "Si è spenta come aveva richiesto..."

Sandra Milo, vita privata e carriera

L'attrice ha avuto una carriera di successo sul grande schermo come protagonista di film d’autore poi si è reinventata anche come personaggio televisivo. L'ultimo programma in tv della solare, giunonica anzi maggiorata come si diceva negli anni '50, estrosa, Sandra Milo è stato nel 2023 'Quelle brave ragazze' su Sky. Nata a Tunisi l'11 marzo 1933, Sandrocchia aveva debuttato con Lo scapolo accanto ad Alberto Sordi nel 1955. Nel 1959 interpreta una prostituta con Vittorio De Sica ne Il Generale della Rovere prodotto da Moris Ergas che poi diventerà suo marito e padre di sua figlia Deborah, nel 1961 è in Fantasmi a Roma con Eduardo De Filippo, Vittorio Gassman e Marcello Mastroianni. Ma l'incontro della carriera e anche della vita, visto il legame sentimentale clandestino durato 17 anni che nacque e che fu rivelato pubblicamente nel 2009 a Porta a Porta, è con Federico Fellini, che la volle tra gli interpreti di 8½ e Giulietta degli spiriti. Per entrambi i ruoli fu premiata con i Nastri d'Argento come miglior attrice non protagonista...