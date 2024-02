"Alfa squalificato?", Sanremo e la bufera social per la canzone spoilerata

A poche ore dall'inizio della settantaquattresima edizione del Festival di Sanremo, il cantante Alfa avrebbe condiviso sui social un video nel quale avrebbe spoilerato la canzone che porterà in gara. Subito dopo la condivisione del filmato su X (ex Twitter) l'artista avrebbe commentato: "Prima che esca tolgo l'audio, a stasera", intonando il brano accompagnandosi con la chitarra. La Ig stories è stata immediatamente rimossa, ma è comunque finita in rete.