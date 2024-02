Sanremo, Tindaro Fiorello show: sfottò a Chiara Ferragni e Amadeus

Sanremo, l'ironia di Fiorello colpisce Ferragni e Amadeus

Per la sua gag il mattatore siciliano ha preso spunto dalla celebre stola che lo scorso anno ha indossato Chiara Ferragni proprio a Sanremo 2023, dove si leggeva la frase: "Pensati libera". Il conduttore di Viva Rai2 ha quindi ripreso tali parole per lanciare un chiaro messaggio a Amadeus, al quinto ed ultimo anno di conduzione del Festival di Sanremo. L'ironia di Fiorello è poi proseguita bacchettando Amadeus, che in una pubblicità dove è protagonista, si siede sulle ginocchia di una persona, il signor Nicola. "Ama ma lo sai chi era? È il presidente di rai Cinema (Nicola Claudio, ndr)", ha detto Fiorello, per poi chiosare: "Sembravi Rosa Chemical l'anno scorso. Pensavo volessi limonare con lui".