Sanremo, Amadeus in manette: Mengoni bacia la moglie Giovanna e lui...

Marco Mengoni ha sorpreso tutti con un gesto inaspettato nel corso della prima serata della settantaquattresima edizione del Festival di Sanremo. Il cantante quest'anno in veste di co-conduttore, durante il suo spazio, dopo essersi ammanettato ad Amadeus (per evitare che i cantanti in coppia possano scappare, in riferimento a quanto accaduto tra Morgan e Bugo nelle scorse edizioni), ha baciato Giovanna Civitillo, la moglie del direttore artistico, visibilmente geloso, strappando più di un sorriso ai telespettatori.