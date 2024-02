Sanremo 2024, ascolti record per la prima serata: Amadeus batte se stesso!

Amadeus supera se stesso e nella serata di debutto della 74esima Festival di Sanremo , con co-conduttore Marco Mengoni segna un ascolto medio di 10.561.000 di spettatori per uno share di 65.1%. Si tratta del miglior risultato nella prima serata delle ultime cinque edizioni da lui condotte. Lo scorso anno, la prima serata aveva totalizzato un ascolto medio di 10,7 milioni di spettatori per uno share del 62.5%.

La prima serata del 2024 è il miglior risultato dal 1995!

Il risultato del 65.1% di share raccolto nella prima serata del Festival di Sanremo 2024, è anche il miglior risultato in termini di share negli ultimi 29 anni. Per trovare qualcosa di migliore bisogna risalire all'edizione del 1995 condotta da Pippo Baudo, affiancato da Claudia Koll e Anna Falchi. In quell'edizione, la prima serata fu vista dal 65.15% di share.

Sanremo 2024, le fasce di ascolto della prima serata

Per quanto riguarda le fasce di ascolto, la prima parte di serata (dalle 21.25 alle 23.31) ha raccolto 15.075.000 milioni di spettatori per uno share del 64.3 %. La seconda parte (dalle 23.34 alle 01.59), è stata vista da 6.527.000 milioni di spettatori e il 66.9% di share. Lo scorso anno la prima parte, dalle 21.18 alle 23.44, era stata vista da 14,160.000 di persone (61.7% di share), mentre dalle 23.48 alle 01.40 aveva raccolto 6.296.000 spettatori per il 64.4% di share.