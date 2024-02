Talismani e riti scaramantici a Sanremo 2024: a cosa si affidano i cantanti

I portafortuna di Angelina Mango, Annalisa e Clara

Ma non è tutto, perché alla lista dei cantanti scaramantici si è aggiutna anche Angelina Mango che sembra inserisca spesso dei piccoli peperoncini pendenti o dei ciondoli capaci di combattere il malocchio nei suoi outfit da palcoscenico, dei portfortuna legati alla sua Basilicata. Clara invece ha rivelato di avere come portafortuna un elefantino, mentre Annalisa (al centro del gossip per non essere scesa dalle scale dell'Ariston la prima serata del Festival), ha svelato: "Ho con me dei regali legati alla mia famiglia come il bracciale che mi regalò mia nonna, una foto da tenere in tasca. Non sono legata a questioni scaramantiche particolari ma in questo modo porto con me le loro energie".

Le regole di Amadeus

Anche il direttore artistico di Sanremo 2024 pare abbia i suoi portafortuna: dal mega corno napoletano (regalatogli da Mara Venier) alla macchinina avuta in dono dal figlio José, ma anche un piccolo giocattolo con le sembianze di Spongebob. In aggiunta pare che il presentatore non indossi mai gli stessi abiti e abbia bandito alcuni colori.