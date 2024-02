Ruggiero Del Vecchio, chi è il nonno che ha aperto la seconda serata di Sanremo

Chi è è Ruggiero Del Vecchio

Sollecitato da Amadeus, Ruggiero ha intonato il tormentone dei The Kolors 'Italo Disco', dimostrando di avere un repertorio ampio e attuale e non solo quello riguardante gli anni passati. Il glass di Viva Rai2 si è trasferito in questi giorni davanti al teatro Ariston, da qui il nuovo appellativo di Aristonello. Ruggiero Del Vecchio ha incontrato per caso Fiorello in un bar dove faceva colazione: "Abbiamo iniziato a parlare. A un certo punto mi ha detto, Ruggiero che ci canti? E ho intonato Na gita a li castelli. Lì l'ho conquistato". Poi l'83enne ha aggiunto: "Guardavo Stasera pago io: lui è bravo in tutto e sa fare tutto. Ma adesso per me è diventato uno di famiglia, gli voglio bene: è dieci anni che ci frequentiamo. Lo considero un figlio".