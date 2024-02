Giorgia e la torta di compleanno a Sanremo, Amadeus: "È un anno che la cerco"

Sanremo, Giorgia incanta: la sorpresa di Amadeus

Il direttore artistico di Sanremo 2024 ha voluto omaggiare la sua co-conduttrice entrando in scena con una torta, sormontata da una candelina, per celebrare i 30 anni della celebre canzone che ha consacrato al successo l'artista. "Un anno che la cerco", ha commentato Amadeus sottolineando così quanto non sia stato facile contattare l'artista, che in questi ultimi anni ha preferito la privacy ai riflettori e alla notorietà.