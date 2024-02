Giovanni Allevi in lacrime a Sanremo dopo la malattia: "Ho perso molto"

Giovanni Allevi a Sanremo 2024 . Il celebre pianista è tornato ad esibirsi e mostrarsi in pubblico per la prima volta dopo la delicata malattia che l'ha colpito negli scorsi due anni . " Il dolore alla schiena era talmente forte che non riuscivo ad alzarmi dallo sgabello e non sapevo di essere malato ".

Giovanni Allevi a Sanremo: la malattia

Poi ha proseguito dicendo di non aver mai perso la speranza. "Poi la diagnosi, pesantissima. Ho guardato il soffitto sentendomi con la febbre a 39 per un anno. Ho perso il mio lavoro, i miei capelli, le mie certezze, ma non la speranza e la voglia di immaginare, era come se il dolore mi porgesse degli inaspettati doni. Quali? Non molto tempo in un teatro pieno ho notato una poltrona vuota ed ero rammaricato eppure ho fatto concerti davanti a 15 persone ed ero felicissimo ora non so cosa darei per fare concerti davanti a 15 persone. I numeri non contano perchè ogni individuo è unico, irripetibile e infinito", ha detto il compositore nel suo monologo che ha incantato ed emozionato la platea del Teatro Ariston. Quindi ha concluso: "Quando tutto colla e resta in piedi solo l'essenziale, il giudizio che riceviamo dall'esterno non conta più. Io sono quel che sono, noi siamo quel che siamo". Poi si è tolto finalmente il cappello e ha mostrato la folta chioma di capelli. Il musicista è stato colpito da un mieloma multiplo, un tipo di tumore che ha origine dal midollo osseo. Allevi ha rivelato che il suo tumore “non è ancora del tutto sconfitto”.