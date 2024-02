Sanremo, il caso John Travolta dal cachet alle scarpe. Amadeus: "Stronz**e"

Amadeus: "John Travolta era stato avvisato di tutto. Il cachet..."

"Mi sono divertito tantissimo, lo show è diventato una specie di grande meme", continua Amadeus commentando l'esibizione di John Travolta ieri a Sanremo, finita nel mirino dei social: "Travolta è stato avvisato di tutto, non c'è stato nessun tranello, non è stato costretto a fare nulla, era a conoscenza di tutto quello che è accaduto e lo ha condiviso. Fiorello? È il più grande showman che abbiamo, ed è tipico dell'ironia far fare a persone importanti cose che non farebbero mai o che nessuno sarebbe in grado di far fare loro, da Fiorello fece il delfino. Sono cose che possono fare solo poche persone, come Jimmy Fallon. Poi è possibile che mentre veniva realizzata la gag, tra il teatro e fuori, possa esserci stata un'espressione un po' stupita, su qualcosa che pensavamo che Travolta accettasse e che magari non ha più gradito, ma non lo trovo un problema del festival. Il cachet dell'attore? Credo che abbia preso poco in proporzione. È stato lui a contattarmi, era qui vicino in Francia e aveva piacere di venire. Il tutto è avvenuto non molti giorni fa. Gli avevamo detto che avremmo voluto giocare con lui, prima via mail, poi ieri gli autori sono andati in camerino da lui e glielo hanno raccontato per filo e per segno".