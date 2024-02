Trattori a Sanremo, la lettera non basta: "Protesta sul palco oppure..."

Sanremo, senti Al Bano: "Devono 'cantare' anche gli agricoltori"

Quate le dichiarazioni di Al Bano a LaPresse: "Mi auguro che all'Ariston facciano cantare anche gli agricoltori perché è giusto che ci siano. Questa situazione io la sto vivendo in prima persona perché so cosa vuol dire essere un agricoltore, so quanto ho sofferto su quella terra, so quanto mi costa la terra oggi e le richieste che fanno gli agricoltori sono sacrosante e penso sempre a un fattore: se ogni giorno mangiamo dobbiamo rivolgere un grazie agli agricoltori per due motivi, il prodotto straordinario che riescono a fare e soprattutto per non farci avvicinare ancora alla carne sintetica e a tutto ciò di sintetico che vogliono prepararci in futuro".