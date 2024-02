Sanremo, bordate a John Travolta: Amadeus, Eros Ramazzotti e Fiorello show

Eros Ramazzotti ospite della settantaquattresima edizione del Festival di Sanremo. Il celebre cantante italiano ha accettato l'invito di Amadeus per celebrare un traguardo importante: i quarant'anni della sua canzone indimenticabile Terra promessa, che lo ha portato al successo .

Eros Ramazzotti a Sanremo: la bordata su Travolta

Sono trascorsi ben qauttro decenni da quando Eros ha esordito sul palco dell'Ariston con una emozionante canzone, che gli fece conquistare il primo posto nella categoria delle “Nuove proposte”. Successivamente l'artista romano ha partecipato al Festival di Sanremo nel 1985 con Una storia importante e poi, per la terza e ultima volta, nel 1986 gareggiò con Adesso tu. Dopo l'esibizione, Eros si è lasciato andare ad una battuta su Travolta a Sanremo, che si è cimentato in modo poco convincente anche nel ballo del qua qua: "Dovevate dargli più soldi". Successivamente in collegamento con Fiorello, il mattatore siciliano ha ironizzato: "Amadeus hai visto ci insultano tutti. Eros ha detto che gli dovevamo dare più soldi ... più scarpe gli dovevamo dare". Ed ancora: "Se avessimo scippato una vecchietta ci avrebbero insultato di meno", "Ama, ci stanno insultando tutti..ci ha dedicati anche la API (associazione papere italiane)…dice che abbiamo fatto una cosa più grave della caccia”.