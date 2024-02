Sabrina Ferilli e il retroscena curioso: "Io a Sanremo raccomandata da José"

Sabrina Ferilli è stata ospite della terza serata della settantaquattresima edizione del Festival di Sanremo , in onda in prime time su Rai 1. Per l'attrice questo è un gradito ritorno, dopo aver condotto il Festival nel 1996 insieme a Pippo Baudo ed essere stata co-conduttrice nella finale del 2022 al fianco di Amadeus .

Sabrina Ferilli a Sanremo 2024

L'attrice, che sul palco di Sanremo ha promosso 'Gloria' la fiction Rai di cui è protagonista, ha alternato la recitazione ed il cinema allo spettacolo. Negli ultimi anni è stata infatti come giudice e opinionista in alcuni programmi Mediaset, al fianco di Maria De Filippi, come Amici e Tu si que vales. Dopo la promozione, la Ferilli ha ricordato che due anni fa è stata co-conduttrice di Sanremo, grazie al figlio di Amadeus, José (suo grande fan), che l'ha 'raccomandata' fortemente e caldamente al padre per la co-conduzione dell'evento musicale.