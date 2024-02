Gigi D'Agostino fa ballare Sanremo: il grande ritorno dopo la malattia

Gigi D'Agostino a Sanremo 2024 dopo la malattia

Il primo grande successo è arrivato nel 1996 con “Fly”, una cover de “Il tempo passa” di Giancarlo Bigazzi e Marco Falagiani, tratto dalla colonna sonora del film “Mediterraneo” di Gabriele Salvatores. Riservato nei confronti della sua vita privata, Il Capitano ha sorpreso tutti a dicembre 2021, quando in un post su Facebook ha annunciato la sua malattia: “Purtroppo da alcuni mesi sto combattendo contro un grave male che mi ha colpito in modo aggressivo. È un dolore costante. Non mi dà pace”. Già quattro anni prima, Gigi D’Ag aveva annullato alcune date per sottoporsi a una “terapia di alcuni giorni”. Poi a gennaio Amadeus ha annunciato il suo ritorno in scena, a bordo della nave ormeggiata al largo di Sanremo durante il Festival.