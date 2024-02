Sinner 'cantato' da Fred De Palma a Sanremo: la frase è già virale sui social

Quella di ieri è stata la 'serata' di Jannik Sinner . Il campione azzurro, dopo aver scoperto chi saranno i suoi avversari all'ATP di Rotterdam , è arrivato anche a Sanremo ma non come ospite... Nelle ultime settimane si era parlato di una possibile partecipazione del tennista, soprattutto dopo l'invito pubblico di Amadeus. Ospitata che però lo stesso Sinner ha rifiutato durante la conferenza stampa a Roma che si è tenuta dopo il successo agli Australian Open: "Faccio il tifo da casa. Evento bello ma sto facendo due giorni a Roma, l'Australia è finita. Quando devo andare a Sanremo sono già a fare ciò che mi piace". Il no dell'altoatesino ha suscitato anche alcune polemiche sul web e c'è addirittura qualcuno che durante la prima serata ha letto una velata frecciata a Jannik da parte di Amadeus. Nello specifico molti hanno sottolineato la frase del direttore artistico a Federica Brignone : "Benvenuta, so che gli impegni non ti mancano, però hai trovato il tempo per venirci a trovare, che sei una grande fan del Festival di Sanremo e quindi noi siamo felici di averti qui".

Federica Brignone a Sanremo: "No di Sinner? La penso così.

Sinner, l'ironia di Fred De Palma a Sanremo

Ma se Sinner ha rifiutato di essere fisicamente a Sanremo 2024, non è detto che in qualche modo non poteva esserci. E allora ci ha pensato il cantante Fred De Palma che nella serata dedicata ai duetti e alla cover, durante la sua esibizione ha scelto di dedicare proprio il suo freestyle a Sinner e Amadeus: “Quando faccio freestyle la gente impazzisce perché sente le rime e si stupisce, in questi giorni ad Amadeus non ricordiamogli Sinner se no si innervosisce”. Il "dissing" ironico del cantante non è sffuggito al pubblico che ha subito commentato sui social con diversi meme.