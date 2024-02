Chiara Ferragni in lacrime per Sanremo, sui social: "Piangerò per sempre"

Lo scorso anno è stata una delle co-conduttrici di Amadeus, quest'anno invece sta guardando Sanremo direttamente da casa sua. Chiara Ferragni non sta attraversando un periodo facile dopo il caso del Pandoro Balocco e tutti gli altri problemi, dalla perdita dei follower agli sponsor. A questo si aggiungono le insistenti voci di una profonda cristi con Fedez, finora non confermata dai diretti interessati, anche se le ultime mosse social fanno intuire che non va tutto a rose e fiori. Chiara ieri sera ha scelto di rilassarsi a casa e ha voluto far sapere ai suoi fan che c'è stato un momento in particolare, durante la quarta serata del Festival di Sanremo, in cui si è davvero commossa e non è proprio riuscita a trattenere le lacrime.