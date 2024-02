Geolier, bufera Sanremo: imbarazzo in conferenza. Replica da applausi

Domanda e replica: applausi in sala

La bufera che ha travolto l’artista napoletano è poi proseguita con l’intervento, già diventato virale, di una giornalista: “Volevo dirti questo, intanto la tua vittoria ovviamente è meritata perché insomma…hai vinto quindi complimenti. Però non ti senti di aver rubato un po’ la vittoria di ieri? Perché oggettivamente c’erano delle esibizioni come quella di Skin con i Santi Francesi e di Angelina Mango che con tutto il rispetto…io in te mi sentirei un po’ a disagio ma come ho vinto io in confronto a loro”. Qualche mugugno in sala stampa, poi la replica di Geolier che ha strappato l’applauso di tutti i presenti: “Mi sento a disagio a rispondere a questa domanda. Non so che dirti veramente. Alla fine io ho una fan base che mi ha sempre supportato, mi sono semplicemente esibito e non mi sento di aver rubato. Questa è una brutta parola”.