Mauro Coruzzi, paura a Sanremo: crolla a terra per Angelina Mango e lei...

Chi è la madre di Angelina Mango

Forse non tutti sanno che la mamma di Angelina Mango è Laura Valente, pseudonimo di Laura Bortolotti, nota ai più anche per essere stata per otto anni la frontwoman dei Matia Bazar, prendendo il posto di Antonella Ruggiero. Classe 1963, la madre di Angelina ha sviluppato sin da giovanissima la passione per la musica e per la chitarra. Nel 1985 ha incontrato Pino Mango (con cui si è sposata nel 2004 e dal loro amore sono nati due figli: Angelina e Filippo), che l’ha scelta come corista. Successivamente Laura ha inciso diversi brani, come “Blu notturno”, che è arrivato in finale al Festival di Saint Vincent. Nel 1990 si è unita ai Matia Bazar, con i quali ha partecipato al Festival di Sanremo nel 1992. Dopo un periodo non facile, la cantante ha deciso di ritirarsi per un po' dalla scena musicale, ma negli ultimi anni, la madre di Angelina Mango è tornata a collaborare con artisti di grande fama.