Sanremo, classifica 30 cantanti: Geolier primo tra i fischi. E Amadeus...

Amadeus ha annunciato la classifica non definitiva dei 30 artisti in gara al Festival di Sanremo 2024. Il primo posto di Geolier è stato accompagnato, come avvenuto nella scorsa serata, da fischi da parte del pubblico del Teatro Ariston, che non ha ben accolto il secondo posto di Angelina Mango, così come il terzo di Annalisa, entrambe favorite alla vittoria della settantaquattresima edizione della kermesse musicale. Il direttore artistico del Festival ha commentato rivolgendosi al pubblico: "Capisco che è come essere allo stadio, ci sono i fan, vi chiedo solo il rispetto per tutti e trenta i cantanti in gara e sarà sicuramente così".