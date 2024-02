La casa di carta, Berlino rinnovata per una seconda stagione: l'annuncio

Le anticipazioni di Berlino 2

Berlino è stata la serie più vista a livello globale e ha raggiunto la top 10 in 91 paesi, così come comunicato da Netflix. Da quel momento è rimasta nella top 10 delle serie non in lingua inglese per sette settimane consecutive accumulando 348 milioni di ore viste e 53 milioni di visualizzazioni totali. Al momento non si sa nulla sulla trama della seconda stagione di Berlino ma sappiamo che, insieme al cast, torneranno anche gli ideatori Álex Pina ed Esther Martínez Lobato. Pare che ee riprese dei nuovi episodi non inizieranno prima del 2025. Al momento infatti Pina e la società di produzione Vancouver Media sono impegnati nelle riprese di un'altra serie tv, El refugio atómico.