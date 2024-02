Drusilla Foer in ospedale, polmonite bilaterale: corna e video ai fan

Un video social dal letto d'ospedale nel quale annuncia di essere malata. Drusilla Foer, al secolo Gianluca Gori, è infatti ricoverata per una polmonite bilaterale. L'artista ha deciso di dare le stessa la notizia e lo ha fatto in compagnia dei suoi parenti: nel video infatti ci sono alcuni familiari intorno al letto d'ospedale e indossano la mascherina, La incitano a riposarsi , a muoversi lentamente, a mettersi la vestaglia e scherzando le consigliano di fare testamento e di ricordarsi di loro. La risposta ironica di Drusilla non può mancare: "Ma cosa dite? Uccellacci del malaugurio - ha risposto Drusilla che ha poi aggiunto: " Ho una polmonite bilaterale e questo va ammesso, ma mi sto curando. Andatevene ora".

Drusilla ai fan: "Ci vediamo presto"

Dopo il messaggio ai parenti, l'artista ha avuto anche un pensiero per i suoi fan che si erano molto proccupati dato che lo spettacolo «Venere Nemica» che Drusilla avrebbe dovuto tenere in questi giorni in varie città d'Italia sono state rinviate. "Ci vediamo presto" ha assicurato Drusilla che ha mandato anche u cuore ai suoi seguaci. I suoi fan non potevano lasciarla sola in un momento delicto e l'hanno incoraggiata via social con diversi commenti : "Tesoro bello, la cosa più importante del mondo è che tu stia meglio, il resto verrà da sé. Guarisci prestissimo".