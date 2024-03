Cristina Buccino in ospedale, è stata operata: "Non potevo più camminare"

Cristina Buccino è tornta sui social e ha raccontato il perché della sua assenza prolungata. Con un post e una selfie direttamente dal letto d' ospedale , la Buccino ha scritto un lungo post per aggiornare i suoi follower sul suo stato di salute e spiegare il motivo per il quale si è dovuta operare . "Non potevo più camminare bene", ha rivelato Cristina.

La rivelazione di Cristina Buccino

"Ciao ragazzi eccomi qui. Mi sono assentata negli ultimi due mesi perché non sono stata bene" - inizia così il lungo post che Cristina Buccino ha pubblicato nelle sue Instagram stories. " Ho avuto un problema alla schiena (ernia espulsa molto dolorosa che ha ostruito il nervo sciatico della gamba sinistra non permettendomi di camminare bene). Finalmente stamattina ho fatto l'intervento che è andato benissimo. Tra pochi giorni tornerò alla mia vita di sempre. Non vedo l'ora" - ha concluso la showgirl che ha poi colto l'occaione per ringraziare i medici che si sono presi cura di lei: "Colgo l'occasione per ringraziare il dott. Nicola Mararotta e la sua équipe per essersi presi cura di me con professionalità e dedizione e affetto".