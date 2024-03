Emma Stone vince l'Oscar: sul palco in lacrime e con l'abito strappato...

Emma Stone è stata premiata agli Oscar 2024 come migliore attrice protagonista per la sua interpretazione di Bella Baxter in Povere creature di Yorgos Lanthimos. Seconda statuetta per la diva di Hollywood che ha trionfato nel 2017 grazie a La La Land. "La cosa più bella di fare un film è che il risultato è più della somma delle parti: voglio condividere questa statuetta con tutti quelli che hanno lavorato al film. Yorgos grazie di averci regalato Bella Baxter" ha detto sul palco durante il suo discorso di ringraziamento.

Oscar, Emma Stone con l'abito strappato: colpa di Gosling

Emma Stone ha svelato anche un retroscena inaspettato che le è accaduto durante la serata degli Oscar. L'attrice è infatti salita sul palco (in lacrime e visibilmente emozionata) in uno dei momenti più importanti della sua carriera con l'abito strappato. Proprio prima di ritirare la statuetta è accaduto ciò che lei stessa ha definito "il fattaccio". Durante il discorso di ringraziamento, la Stone ha rivelato che l'outfit si sarebbe lacerato pochi attimi prima, durante l'esibizione di Gosling sulle note di I'm Just Ken. "Ne sono abbastanza sicura" ha detto Emma. Per la serata l'attrice ha indossato una creazione di Louis Vuitton color ghiaccio, caratterizzato da un'unica balza in vita. L'abito, disegnato da Nicolas Ghesquière, è stato completato con un paio di décolleté bianche con tacco a spillo e collana di diamanti gialli da 30 carati di Louis Vuitton High Jewelry.