Alba Renai, creata con l’IA, alla conduzione dell’Isola dei Famosi in Spagna

Chi è Alba Renai

Perché la notizia sta facendo tanto rumore? Il motivo sta nel fatto che Alba Renai (di Madrid, 24 anni, profondi occhi scuri, lunghi capelli castani e un fisico perfetto) non è una presentatrice reale, bensì una creazione dell'intelligenza artificiale. A ideare il personaggio è stata “VIA Talents”, divisione dell’agenzia di marketing spagnola “BE A LION”. Sulla sua bio di Instagram, dove conta 5302 follower, si definisce come una creator digitale, “pronta a riempire la rete di divertimento e creatività”. In un post pubblicato il 13 marzo ha ringraziato i suoi agenti per il successo raggiunto: "Grazie a Via talents agency per avermi dato così tanto in così poco tempo". Ora Alba ha un primato, ovvero quello di essere la prima creatura nata dall'IA a condurre un programma televisivo. Il suo sbarco sui social è avvenuto a settembre 2023 Da allora, su Instagram ha documentato il percorso come influencer digitale: dalla sua prima settimana della moda a Milano fino al viaggio in Corea del Sud, dalle interviste alle altre colleghe influencer fino alla partecipazione "dal vivo" ai GenZ Awards...