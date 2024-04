Statuto Football Club: da 90° minuto a Tutto il calcio, album iconico

La storica band mod torinese Statuto è in uscita (prima dell'estate) con il nuovo album dal titolo Statuto Football Club per Egea Music. Si tratta di una raccolta di otto tra canzoni e sigle radio-tv a tema calcistico, riarrangiate con il tipico stile ska-soul-pop, che da sempre contraddistingue la band. Il progetto vuole ripercorrere attraverso leggendarie melodie condivise da più d'una generazione di tifosi la storia del calcio italiano e non solo.