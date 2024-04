"Amadeus se ne va dalla Rai", Fiorello lo annuncia in diretta tv

Amadeus e l'addio alla Rai: chi prenderà il suo posto?

Il presentatore del game show Affari Tuoi e conduttore delle ultime cinque edizioni del Festival di Sanremo dovrebbe incontrare il dg della Rai Giampaolo Rossi che, così come anticipato anche da Dagospia, non sarebbe suo fan. Nelle scorse ore Amadeus ha pubblicato sulle sue storie Instagram l'annuncio della conduzione del concerto-evento "Una Nessuna Centomila in Arena". Secondo il Corriere della Sera l'uscita di Amadeus dalla Rai sembrerebbe essere una cosa certa, anche se da Viale Mazzini fanno sapere che le "diplomazie sono al lavoro". In realtà l'incontro sembra essere destinato ad avere i contorni di un pro forma, più una questione di educazione professionale che altro. Secondo Dagospia, si sarebbe già individuato il sostituto di Amadeus in Stefano De Martino.

L'annuncio di Fiorello su Amadeus

Nelle scorse ore ci ha pensato il conduttore siciliano ha rincarare la dose e in diretta a Viva Rai 2 ha rivelato: "Amadeus lascia la Rai e va al Nove". Non si tratta di un comunicato ufficiale di Viale Mazzini, ma un annuncio fatto da Fiorello, che prima ha letto una nota palesemente ironica (firmata dai vertici presenti e passati dell'azienda della tv di Stato) e poi, tra il serio ed il facento, si è lasciato andare alla sua rivelazione. "L'ho detto a Roberto Sergio, a Giampaolo Rossi, se dovete fare il comunicato che annuncia quello che dovete annunciare... Io so cose che non ce la faccio più a stare zitto. Lo dico adesso. Amadeus, o mi chiami e mi blocchi, sennò dico tutto", ha esordito lo showman brandendo l'enorme busta con il logo della Rai. Poi ha proseguito leggendo il finto comunicato: "Oggetto: sono sempre i migliori che se ne vanno. La comunicazione è relativa alle indiscrezioni che vogliono uno dei più noti volti emigrare verso il canale 4 + 5, archiviata con la sigla in codice 'Ama non si ama". La Rai, forte della sua pluriennale storia, esprime ringraziamento per il lavoro svolto con impegno, abnegazione, fatturazione, e per gli ottimi risultati che può iniziare a sognarseli nel canale radice quadrata di 81. Alla luce del contratto in scadenza e delle offerte avanzate dal canale 3 per 3, non esclude la separazione consensuale a chiede di restituire entro mezzanotte tutti i pacchi di Affari Tuoi che si è portato a casa. La Rai esprime tantissimi auguri al futuro conduttore del canale 8 + 1 , cos' tanti che sicuramente il signor Amedeo si starà dando una toccatina ai suoi 'soliti ignoti'. Ancora auguri e nove di questi giorni".



Fiorello, le voci sul suo addio alla Rai e Carlo Conti a Sanremo

Il conduttore siciliano ha commenta anche le indiscrezioni sulla possibilità che anche lui passi a Discovery: "A me nessuno ha offerto nulla, nessuno mi ha chiamato. La mia risposta è: divano". E in apertura di puntata: "Ho il contratto blindato col mio divano. Addirittura mia madre mi ha chiesto 'dove minchia è questo Nove?'". Già nella serata di ieri Fiorello aveva commentato i rumors, diventati virali, smentendoli su X a modo suo: "Ancora??? Ma la volete finire?? Io andrò su Raitre!". A Viva Rai2! c'è spazio anche per un riferimento al futuro di Sanremo: "Le autostrade sono spianate. Carlo è stato contattato per Sanremo 2025, ci sta pensando. Da oggi sicuramente sarà sì. Posso dire la mia? Dopo Amadeus bisogna andare sul sicuro e Carlo Conti è il sicuro".