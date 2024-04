Rocco Siffredi con Cristina D'Avena: "Presto grandi novità", fan in tilt

Il re del porno italiano e la cantante per eccellenza delle sigle dei cartoni animati più amati sono i protagonisti di un post che ha mandato in tilt i rispettivi fan: in due scatti Rocco Siffredi appare abbracciato ad una sorridente Cristina D'Avena, con questa didascalia: "Presto grandi novità", seguita da una semplice espressione 'matematica': il simbolo di un diavoletto più quello di un angioletto, uguale punto interrogativo.