Pechino Express, Fiordelisi agguerrita: gestaccio e ironia sui Carrara

Pechino Express 2024 è tornato in onda giovedì 2 maggio con una nuova emozionante puntata. L’adventure-game di Sky Uno condotto da Costantino della Gherardesca è giunto alla ottava e penultima tappa. Le quattro coppie rimaste in gara hanno affrontato un percorso lungo 233 chilometri, dove non sono mancate insidie e colpi di scena. I concorrenti sono partiti dalla caotica città di Kandy , situata al centro dell’isola, conosciuta anche per essere stata l’ultima capitale del regno dello Si Lanka. Le squadre si sono misurate con una serie di sfide culturali e fisiche, immergendosi prima nella danza tradizionale locale, sotto lo sguardo attento di un’insegnante molto esigente.

Pechino Express, la semifinale: cos'è successo nell'ottava puntata

Nel corso della prima prova della semifinale di Pechino Express si sono registrate alcune difficoltà per i Pasticcieri, mentre le Amiche, dopo aver superato la prova, hanno tentato di sottrarre un passaggio alle ItaliaArgentina. I viaggiatori hanno dovuto poi cimentarsi nell’apprendimento di nomi e proprietà delle spezie ayurvediche (che per le Amiche si è trasformato nel "ratto delle medicine", a causa della quantità di prodotti portati via) prima di affrontare una gara contro il tempo verso il sito archeologico di Polonnaruwa. Ad aggiudicarsi la gara sono stati Damiano e Massimiliano Carrara, a seguire Antonella Fiordelisi ed Estefania Bernal, protagoniste di un depistaggio mal riuscito. La schermitrice e la modella hanno fatto finta di perdere la propria lista di nomi, redatta volutamente in maniera sbagliata per trarre in inganno le altre coppie, che però non ci sono cascate.

Antonella Firodelisi contro i "Pasticciotti"

Dopo aver ricevuto il malus dai Carrara, Antonella ha sbottato etichettando la coppia rivale come i "Pasticciotti", per poi riservargli un gestaccio con il dito medio alzato. L'ex gieffina è stata protagonista anche di un altro momento esilarante, sfoggiando una perla di cultura: "Gli uomini in mezzo alle dame fanno la figura del salame". Successivamente le coppie hanno ripreso il cammino verso il parco nazionale di Minneriya, dove hanno partecipato ad un emozionante safari quiz, una sfida che mette alla prova non solo le loro conoscenze, ma anche la loro capacità di scattare foto di 5 animali selvatici che popolano la regione indicati da Fru.

Pechino Express, i vincitori e gli esclusi della semifinale

Il viaggio della semifinale si è concluso nella città sacra di Mihintale, considerata il luogo di nascita del buddismo nello Sri Lanka. I primi a saltare sul tappeto rosso sono stati i fratelli Carrara, subito dopo Antonella Fiordelisi ed Estefania Bernal. Anche stavolta Massimiliano e Damiano Carrara hanno scelto chi far uscire. Ad avere la peggio sono state le Ballerine, che hanno dimostrato una forza ed una tenacia fuori dal comune, regalando dei momenti emozionanti. Salve le Amiche.