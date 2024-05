Agustina Gandolfo, le manie di Lautaro Martinez: "A letto solo se..."

Lautaro Martinez e Agustina Gandolfo sono stati ospiti dell'ultima puntata di Che tempo che fa , andata in onda domenica 5 maggio in prima serata sul NOVE. L'argentino, reduce dalla vittoria del campionato con l'Inter , è stato accompagnato dalla moglie a cui il conduttore Fabio Fazio ha dato il microfono in un paio di momenti per farle raccontare alcuni aneddoti e retroscena riguardanti il calciatore nell'ambito della sua sfera familiare. "Prima non sorrideva tanto, è cambiato con i bimbi! È sempre stato serio". Ed ancora: " Se è ordinato? Tanto, pure troppo! Lui deve avere sempre tutto sotto controllo, deve andare a letto con tutto in ordine se no... Deve essere tutto perfetto ed allineato ".

Lautaro Martinez spiazzato dalla domanda di Agustina

A fine intervista, Fazio ha dato la possibilità alla Gandolfo di fare una domanda a Lautaro. Un gesto che ha preso alla sprovvista il calciatore che è rimasto visibilmente impacciato per qualche attimo, non sapendo che dire. Attimi di silenzio, riempiti dal conduttore che gli ha fatto scherzosamente da suggeritore. "Cosa diresti ai nostri figli che ti vedranno tra 5 anni in questa puntata?". Alla domanda, Martinez ha poi risposto: "Direi che all’inizio ero nervoso… che li amo tanto e che questa puntata è dedicata a loro!". Il calciatore nerazzurro ha poi parlato dell'ultima stagione calcistica straordinaria culminata con il trionfo contro il Milan: "Dal momento in cui i calcoli si facevano per vincere lo scudetto in quella data, per noi era diventata una cosa importante, bella e speciale. Vincere lo scudetto in quel modo, a casa loro, contro di loro. Perché dico loro e non Milan? Vabbè l'hai nominati tu".