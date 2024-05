Costacurta, infortunio comico in diretta mentre commenta Milan-Cagliari

Billy Costacurta è stato sfortunato protagonista di un piccolo infortunio in diretta tv a Sky Sport durante l'intervallo di Milan-Cagliari. L'episodio ha strappato più di un sorriso ai telespettatori che poi hanno reso virale il video via social.

Costacurta si fa male in diretta: cosa è successo

L'ex calciatore, oggi commentatore televisivo, si è fatto male ad una coscia nel tentativo di spiegare un'azione di difesa al collega Alessandro Bonan, in particolar modo su come avrebbe dovuto muoversi Dossena in occasione della rete di Bennacer. L'ex rossonero non è sembrato convinto dell'azione in campo fatta dal centrale del Cagliari, che secondo lui avrebbe dovuto avere una maggiore velocità di movimento con i piedi. L'esempio pratico del gesto tecnico "corretto", però, non è andato a buon fine...

Gag o infotunio vero? La spiegazione di Costacurta nel post-partita

Simulando in studio una specie di calcio volante, ha detto: "Io farei così". Ma qualcosa non è andata per il verso giusto, poiché dopo la simulazione dell'intervento difensivo, Alessandro si è subito toccato la coscia lasciandosi scappare un "Ahia". A causare il dolore, può essere stato anche un movimento "a freddo". Nei telespettatori è sorto subito però un dubbio: tutto vero o gag ben riuscita?. Nel post partita, l'ex allenatore del Mantova ha chiarito: "Sto meglio, ho messo un po' di ghiaccio e come vedi ora sto bene". In passato il marito di Martina Colombari è stato già protagonista di 'scenette' simili. Sempre a Sky, circa un anno fa, nel tentativo di simulare un'azione di gioco, colpì bonariamente il conduttore.