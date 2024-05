Fedez, nuovi problemi di salute: cancellato il suo ritorno in tv

Fedez non parteciperà al programma di Rai 2 ' Da vicino nessuno è normale ' a causa di problemi di salute . Alessandro Cattelan nel corso di una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera è tornato sull'argomento, svelando cosa avrebbe dovuto fare il rapper nel suo nuovo programma tv che partirà il 20 maggio in prima serata sul secondo canale della Tv di Stato. Pare che l'intenzione iniziale fosse quella di chiedere all'ex di Chiara Ferragni di partecipare alle nozze di uno sconosciuto. "Lo sappiamo tutti che l'attenzione su Federico è sempre altissima . Quando lo avevamo chiamato, tempo fa, inizialmente avevamo pensato a una cosa simpatica, volevo andasse ospite a sorpresa a un matrimonio , il che era divertente visto quello che sta succedendo col suo …ci scherzo perché lui con me si è sempre prestato", ha raccontato Cattelan.

Fedez non andrà in tv da Cattelan: il motivo

Il conduttore televisivo ha poi aggiunto dettagli sui motivi dell'improvviso forfait del suo ospite: "Successivamente, viste le vicende recenti, avevamo considerato un trattamento diverso. Ora Federico ci ha comunicato che non potrà esserci per motivi di salute, non posso che fargli gli auguri perché si riprenda al meglio". Nel 2022 il rapper è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico per l'asportazione di un tumore al pancreas. Nonostante l'operazione sia riuscita perfettamente, l'artista ha dovuto ricorrere poco tempo dopo nuovamente alle cure dei medici. Il 28 settembre del 2023 il cantante è stato infatti ricoverato d'urgenza al Fatebenefratelli di Milano per una emorragia causata da due ulcere intestinali. Al momento Fedez non ha comunicato ulteriori dettagli circa i problemi di salute che l'hanno costretto a rinunciare all'ospitata da Cattelan.