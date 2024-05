Alena Seredova e il tradimento di Buffon: cosa ha raccontato a 'Le Iene'

Alena Seredova a Le Iene: le parole sui tradimenti

Il racconto di Alena Seredova a Le Iene è poi proseguito: "Per me in una relazione il sesso non è la cosa più importante. Tradire la mia fiducia è più un messaggio che l'atto in sé. Per me anche lo scambio di messaggi hot senza un reale incontro può definirsi un tradimento. In molti tradiscono per autostima, vuoi sentire che piaci ancora a qualcuno". La modella è stata di recente intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo, dove si è lasciata andare ad un momento di commozione, quando il primogenito ha parlato del periodo della separazione dei suoi genitori. "L'unico momento pesante è stato dopo la separazione da papà ma lei non ci ha mai fatto mancare nulla. Ha dimostrato tanta forza.Ci ha messo sempre davanti a tutto e tutti", ha raccontato il figlio di Buffon.