Sanremo 2025, le date del nuovo festival di Carlo Conti e tutte le novità

Svelate le date del Festival di Sanremo 2025. La nuova edizione della popolare kermesse musicale italiana, che vedrà la conduzione e direzione artistica di Carlo Conti dopo aver preso il testimone da Amadeus (al timone dell'evento per cinque anni di fila), si terrà dal 4 all’8 febbraio, dunque prepariamoci a vivere cinque giorni di spettacolo indimenticabile. A rivelare la notizia è stato il direttore del Teatro Ariston, Walter Vacchino, durante la presentazione della stagione teatrale 2024-2025, creando un’ondata di entusiasmo tra gli appassionati. L'annuncio non è stato al momento ufficializzato dalla Rai, tuttavia le parole del manager sono bastate per innestare un notevole fermento mediatico e far sognare i fan del festival.