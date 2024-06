Ilary Blasi, dalla tv al cinema. Il regista assicura: "Vi stupirà..."

Ilary Blasi sempre più inarrestabile tra il ritorno in tv, dopo l'addio all'Isola dei Famosi , ed il sogno del cinema che si avvera. Da quando ha messo fine al matrimonio con Francesco Totti, la showgirl è sempre pronta a mettersi in gioco con nuovi progetti lavorativi, misurandosi con qualcosa di nuovo per lei e per il suo percorso artistico iniziato 20 anni fa in tv. La conduttrice romana, che nei giorni scorsi ha debuttato alla conduzione di Battiti Live con Alvin , ora è pronta per passare anche al cinema .

La presentatrice è nel cast de 'L'amore e altre seghe mentali', diretto da Giampaolo Morelli ed in uscita il prossimo 17 ottobre. Ospite del Filiming Italy Sardegna Festival, Morelli ha rivelato: "Se Ilary Blasi è brava come attrice? Vi stupirà, è molto capace".

Ilary Blasi attrice: le parole del regista e la trama del film

Il regista ha poi proseguito: "Io ci tengo tanto a lei, è una donna con una grandissima autoironia e quindi grande intelligenza. Quando ho fatto Le Iene mi ha accolto con una amorevolezza incredibile. Io tifo per le donne intelligenti e lei è una di queste".La pellicola cinematografica che ha visto Ilary Blasi come attrice è una commedia romantica che racconta una storia d'amore a lieto fine con diversi intrecci. Il protagonista della narrazione è Guido (interpretato dal regista Giampaolo Morelli), un aspirante veterinario 45enne che voleva sposare la compagna.

Un sogno frantumato in mille pezzi dopo che la donna muore in un tragico incidente insieme al suo amante. Al momento non è noto il ruolo che impersonerà l'ex lady Totti. Non solo film per la Blasi, poiché la showgirl è tornata davanti alla macchina da presa anche per girare il sequel di Unica, il docufilm targato Netflix nel quale ha raccontato per la prima volta la sua versione dei fatti sul divorzio dall’ex Capitano della Roma. La nuova narrazione potrebbe riguardare parti ancora inesplorate della vita di Ilary.