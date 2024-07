Viktorija Mihajlovic, la figlia di Sinisa e Temptation Island: il suo ruolo

Viktorija Mihajlovic, la tv e la dedica a papà Sinisa

Nata il 28 marzo 1997, Viktorija è nota in Italia non solo per essere la figlia dell'ex allenatore del Bologna, ma anche per la sua partecipazione a programmi televisivi e per la sua attività sui social media. La giovane ha partecipato, insieme a sua sorella Virginia, alla quattordicesima edizione del reality show italiano "L'Isola dei Famosi" nel 2019, dove le due sorelle si sono fatte notare per la loro personalità e determinazione. Molto attiva su Instagram, Viktorjia condivide sui social momenti della sua vita privata, della sua famiglia e delle sue passioni, tra cui la moda e il fitness. La sua notorietà è cresciuta anche grazie alla vicinanza ad importanti eventi pubblici e al suo impegno nel sostenere il padre durante la sua battaglia contro la leucemia, mostrando sempre grande forza e affetto familiare. In passato la giovane ha condiviso su Instagram una dolce dedica per il papà, accompagnata anche dallo scatto di un tatuaggio. "Quando mi chiedete come faccio, come si fa a sorridere con gli amici, ad andare a cena fuori. A ballare, cantare, come si fa di nuovo a vivere, io rispondo che sono figlia di mio padre, che piangersi addosso, non reagire, non vivere, non è ciò che mi ha insegnato", ha scritto la figlia dell'ex allenatore del Bologna nel suo post su Instagram.