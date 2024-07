Ballando con le stelle, nuovo cast: Milly Carlucci punta su una nota cantante

Nina Zilli a Ballando con le Stelle 2024? Questa indiscrezione sta circolando con sempre maggiore insistenza in rete. Il nome del primo concorrente della nuova edizione del popolare dancing show di Rai 1 è stato rivelato per primo da Andrea Laffranchi nel podcast Pezzi. Il conduttore radiofonico ha svelato che la cantante sarà una concorrente del programma condotto da Milly Carlucci. "C’è una novità che riguarda Nina Zilli", ha affermato il presentatore, per poi aggiungere: "No, non condurrà qualcosa, ma sarà una concorrente di Ballando con le Stelle". Quindi ha proseguito: "Non è la sua prima esperienza in televisione, in passato ha fatto anche Italia’s Got Talent".