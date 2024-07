Palio di Siena in tv: dove vederlo, orario e contrade

Palio di Siena 2024, accoppiamento tra cavalli e contrade

Gli accoppiamenti stabiliti, avvenuti tramite un'estrazione a sorte e che indicano anche se il cavallo abbia già partecipato o meno al Palio, sono i seguenti: Brivido Sardo per la Contrada del Bruco (numero orecchio 10, numero coscia 34), esordiente; Ungaros per la Contrada Valdimontone (numero orecchio 2, numero coscia 16), ha corso due volte il Palio; Criptha per la Contrada della Civetta (numero orecchio 3, numero coscia 17), esordiente; Viso d'Angelo per la Contrada della Pantera (numero orecchio 6, numero coscia 23), ha corso tre volte il Palio; Veranu per la Contrada dell'Oca (numero orecchio 1, numero coscia 10), ha corso una volta il Palio; Zenios per la Contrada della Lupa (numero orecchio 9, numero coscia 32), esordiente; Akida per la Contrada del Nicchio (numero orecchio 4, numero coscia 18), esordiente; Ares Elce per la Contrada del Leocorno (numero orecchio 7, numero coscia 29), esordiente; Tabacco per la Contrada dell'Onda (numero orecchio 8, numero coscia 31), ha corso sei volte il Palio; Ardeglina per la Contrada della Giraffa (numero orecchio 5, numero coscia 20), esordiente.

L'abbinamento contrade e fantini

Rispetto a quella dei cavalli, la scelta dei fantini avviene in seguito a convocazione delle contrade sulla base della lealtà, del prezzo e delle gratifiche. Per il Palio di Siena 2024 l'accoppiamento è il seguente: Carlo Sanna - Onda; Giovanni Atzeni - Oca; Jonathan Bartoletti - Valdimontone; Enrico Bruschelli - Pantera; Andrea Coghe - Lupa; Sebastiano Murtas - Leocorno; Federico Guglielmi - Civetta; Elias Mannucci - Nicchio; Mattia Chiavassa - Bruco; Gabriele Puligheddu - Giraffa.