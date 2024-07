Sanremo 2025, rischio rinvio: che succede tra Rai e Mediaset e cosa c'entra la Coppa Italia

Sanremo 2025 e Coppa Italia: cambiano le date?

Sarebbe stato proprio l'amministratore delegato Roberto Sergio a far notare alla task Sanremo della concomitanza della Coppa Italia nella settimana del Festival. Stando alle indiscrezioni riferite da TvBlog si sarebbero già attivate "interlocuzioni informali", tra l'azienda della Tv di Stato ed i vertici della Lega calcio per risolvere il problema. Rinviare le date della Coppia Italia appare quanto mai difficile se non perfino impossibile. L'ipotesi quindi più accreditata apparirebbe lo slittamento del Festival di Sanremo di una settimana o la concomitanza dei due eventi. Mentre si discute sulle date, Carlo Conti ha deciso di fare nuovi cambiamenti alla kermesse musicale, anunciando: "Riporto la suddivisione tra Nuove Proposte e Big: le Nuove Proposte non andranno ad aumentare il numero dei Big, ma avranno la loro gara e i Big faranno la loro corsa". E anticipando qualche novità del Regolamento del prossimo festival, ha aggiunto: "Il vincitore delle Nuove Proposte sarà probabilmente proclamato nella serata delle cover", ed ancora: "Non ci saranno eliminazioni, sarebbe anacronistico".