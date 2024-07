Diletta Leotta conduttrice di Mediaset? L'indiscrezione sul programma

Diletta Leotta conduttrice de La Talpa? Stando ai rumors che circolano in rete da settimane, la presentatrice di DAZN sembra essere il nome più papabile per la conduzione del reality targato Mediaset, che tornerà presto in onda, e questa volta sembra essere ufficiale, come riportato da TvBlog. Le registrazioni del programma dovrebbero iniziare a settembre 2024, con una messa in onda prevista per ottobre su Canale 5, subito dopo la seconda edizione stagionale di Temptation Island. Le puntate previste saranno poche, forse cinque, e non saranno ambientate in uno studio ma realizzate in stile montaggio. Le trattative sarebbero già avviate per la conduttrice sportiva, che non ha un contratto di esclusiva con Dazn, e che potrebbe quindi prendersi un "mese di pausa" dallo sport per dedicarsi al reality.