Belen Rodriguez ritorna in tv: "Inizio un nuovo capitolo"

Belen Rodriguez sbarca su Warner Bros . A partire dalla prossima stagione televisiva, la showgirl argentina condurrà due programmi sui canali Nove e Real Time . Dopo aver lasciato Mediaset e i programmi "Tu si que vales" e "Le Iene", l'ex di Stafano De Martino aveva annunciato che sarebbe tornata in tv in autunno: oggi è arrivata la conferma. Reduce dal matrimonio della sorella Cecilia con Ignazio Moser , la showgirl prenderà il posto di Elettra Lamborghini a Only Fun e sostituirà Giulia De Lellis ad Amore alla prova – La crisi del settimo anno . L'argentina ha commentato la notizia dicendo: " È un onore entrare nella prestigiosa famiglia Warner Bros Discovery".

Belen Rodriguez arriva sul NOVE e Real Time: le sue parole

Belen ha poi aggiunto: "La mia gratitudine va a tutto il gruppo per avermi dato l’opportunità di poter contribuire al successo di due progetti così importanti per me. Come artista che da sempre mette cuore e professionalità nel lavoro, intraprendo con grande entusiasmo un nuovo capitolo della mia carriera". Laura Carafoli, SVP Content Networks & Streaming Local Productions Italy & Iberia, ha dichiarato di essere felice di accogliere Belen Rodríguez, descrivendola come una donna piena di idee ed energia. Ha aggiunto che Warner Bros Discovery è costantemente alla ricerca di nuovi spunti per un pubblico sempre più ampio e che la Rodriguez potrà esprimere al meglio la sua ecletticità nei due programmi, grazie alla sua empatia e ironia. Nuovo colpaccio quindi per Warner Bros, che ha già arruolato Fabio Fazio e Amedeus. Con l'arrivo di Belén Rodríguez, il circuito Discovery rafforza ulteriormente la propria offerta televisiva, puntando su volti noti e amati dal pubblico per attrarre e fidelizzare un'audience sempre più vasta.