Da promessa Inter a Temptation Island: chi è il tentatore-calciatore che fa perdere la testa

Dopo l'avventura nerazzurra, Dell’Agnello però non ha mai esordito in prima squadra con l’Inter, dal 2011 in poi ha avuto varie esperienze in giro per l’Italia e ha vestito la maglia di diverse squadre: nell'ordine Livorno, Sudtirol, Barletta, Savona, Cuneo, Como, Arezzo, Foggia, Grosseto, Seregno, Franciacorta e infine l’ultima esperienza al Budoni, in Serie D, terminata a dicembre 2023.