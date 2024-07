Il Prix d'Italia 2024 torna a Torino con 'Forte e chiaro': date e anticipazioni

Il Prix d'Italia torna a Torino: le anticipazioni

Torino ospiterà nuovamente il Prix Italia dopo 7 anni, in una veste rinnovata grazie alla collaborazione con la Città di Torino e la Regione Piemonte. L'hub principale sarà il Centro di Produzione Rai, con uno studio appositamente allestito per l'occasione, dove si potranno seguire programmi come Unomattina e Paparazzi. Il palinsesto live proseguirà dal Museo della Radio e della Televisione con trasmissioni come Radio Anch'io, Caterpillar, Numeri Uni, Hollywood Party, Tutta la Città ne Parla. Sarà, inoltre, presente con eventi speciali in altre location cittadine di grande interesse culturale, come il Museo Nazionale del Cinema, il Cinema Massimo, la Nuvola Lavazza, l'Accademia Albertina, l'Università di Torino, la Film Commission Piemonte Torino. Concorso organizzato dalla Rai, sotto l'alto patronato del presidente della Repubblica, il Prix premia i migliori programmi radio, TV e web del mondo. Il tema di quest'anno è “Loud and clear”, forte e chiaro. Questo slogan richiama il messaggio "Mi sentite?" che fu trasmesso da Guglielmo Marconi attraverso l'Oceano Atlantico, ricevendo una risposta inequivocabile: "Forte e Chiaro". Chiara Longo Bifano, Segretario Generale del Prix Italia, ha sottolineato come questo messaggio definisca ancora oggi i broadcaster di servizio pubblico, nonostante i cambiamenti nei linguaggi e nei mezzi di comunicazione. La Rai continua a confermarsi come un punto di riferimento per l'intrattenimento di qualità a livello mondiale, mantenendo centrale il messaggio e i contenuti.