Regina Baresi, il calcio ed il nuovo ruolo in tv: "Questa stagione...."

Regina Baresi, ex capitana dell'Inter Femminile e figlia dell'ex calciatore Beppe Baresi, ha annunciato sui social la sua nuova avventura come opinionista e commentatrice per DAZN. Baresi si unirà alla squadra del canale streaming per la prossima stagione, contribuendo con la sua esperienza e passione per il calcio. Nel suo post su Instagram, l'ex calciatrice ha scritto: "Come sapete il calcio è da sempre la mia vita e la mia passione. Questa stagione sarà ancora più emozionante perché la vivrò da vicino con la squadra di DAZN come commentatrice e opinionista per il campionato di calcio di Serie A, la Women’s Champions League e nel nuovo live show della domenica. Non vedo l’ora di iniziare!".