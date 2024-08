Sanremo 2025, le novità: tutto quello che c'è da sapere

Importanti novità per la 75esima edizione del Festival di Sanremo, in programma dall'11 al 15 febbraio 2025. Carlo Conti, che ha preso il testimone da Amadeus, tornerà sul palco dell'Ariston dopo aver condotto tre edizioni (2015, 2016, 2017) della celebre kermesse musicale, apportando alcuni cambiamenti significativi al regolamento della gara canora. Tra le principali novità: oltre al ritorno delle Nuove Proposte, con 4 partecipanti che si contenderanno il titolo in una fase parallela rispetto ai "Campioni", anche la riduzione del numero di Big che scenderà a 24 artisti. Per la Serata delle Cover i "Campioni" interpreteranno brani del repertorio italiano o internazionale, affiancati da ospiti.