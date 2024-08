Oasis, il ritorno è ufficiale! I dettagli su reunion e nuovo tour: le date dei concerti

Il momento tanto atteso dai fan è finalmente arrivato: gli Oasis torneranno sul palco , in un tour che avrà inizio nel 2025 . I biglietti saranno disponibili a partire dal prossimo 31 agosto, ma la band, sui suoi profili social, ha già reso noti date e luoghi. Nel messaggio che ha accompagnato l'annuncio c'è scritto: " Ci siamo, sta succedendo ". Da giorni, l'ipotesi di una reunion degli Oasis è diventata un tema di grande discussione nel mondo della musica, alimentando non poche speranze nei fan. Dopo anni di litigi e tensioni, i fratelli Noel e Liam Gallagher, impegnati in carriere soliste dopo la separazione del gruppo nel 2009, hanno iniziato a dare segnali di riappacificazione.

Oasis in tour: le date dei concerti

Le speculazioni su un loro ritorno insieme si sono intensificate, soprattutto in seguito a dichiarazioni misteriose fatte dai Gallagher sui social e interviste che lasciavano intendere un possibile ritorno agli anni d'oro della loro carriera. Un recente articolo pubblicato sul Sunday Times, citando fonti dell'industria discografica, ha riferito che Liam e Noel erano in procinto di pianificare una serie di concerti per il prossimo anno, segnando il tanto atteso ritorno degli Oasis sul palco. E così è stato: i fratelli di Manchester saranno in concerto in cinque diverse città nel 2025, tra la Gran Bretagna e l'Irlanda: Cardiff (4 e 5 luglio), Manchester (11, 12, 19 e 20 luglio), Londra (25 e 26 luglio, 2 e 3 agosto), Edinburgo (8 e 9 agosto), Dublino (16 e 17 agosto).