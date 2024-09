Il Coro Lirico Siciliano lancia il progetto “L’Opera Lis": per i sordi il silenzio diventa musica

Una rivoluzione culturale e sociale quella promossa dal Coro Lirico Siciliano, che per la prima volta lancia il progetto di traduzione simultanea dell'opera lirica nella Lingua dei Segni. Oltrepassare la stessa essenza della musica, trasformando gli artisti, l'orchestra sinfonica, i danzatori e persino le pietre millenarie in corpi vibranti e in sensazioni di forte impatto emozionale: il maestro Francesco Costa, direttore artistico del Festival Lirico dei Teatri di Pietra in Sicilia, è l'ideatore di questo straordinario progetto sperimentale che "nasce dall'idea di poter donare un sorriso, un'emozione a persone cui solitamente questa forma di arte è sostanzialmente preclusa; siamo molto orgogliosi e sempre più responsabili della nostra missione nel mondo. È questo che accade quando il silenzio si trasforma in musica”.