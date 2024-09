Sofia Raffaeli e Claudia Mancinelli, confessioni in tv: il legame oltre la ritmica

Il gesto di Claudia Mancinelli diventato virale

Francesca Fialdini ha ricordato anche delle immagini dell’allenatrice che hanno fatto il giro del mondo. Durante il momento delle votazioni post esibizione di Sofia, Mancinelli è andata verso la giuria per far correggere un punteggio. A chiarire cosa non fosse andato bene è stata l’allenatrice: “Nella ginnastica noi abbiamo il punteggio totale, formato da diverse voci. Nello specifico il punteggio del valore tecnico di un esercizio, noi tecnici così come la ginnasta sappiamo già da quanto partiamo, se l’atleta esegue correttamente tutto al cento per cento sappiamo cosa ci aspettiamo. Il punteggio che era venuto fuori era leggermente più basso rispetto a quello che noi proponevamo e questa cosa non mi tornava. In campo internazionale è una pratica normale, si può fare ricorso per richiedere una revisione del punteggio".