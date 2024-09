Cecilia Rodriguez, confessioni in tv: "Ignazio, ho un mio desiderio"

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: il desiderio di diventare genitori

Prima del loro matrimonio, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip aveva espresso preoccupazione per il celibato di Ignazio Moser, preferendo che fosse festeggiato insieme. "Ero preoccupatissima, gli ho chiesto di non farlo. Da me si fa insieme, perché farlo separati? Poi è andata benissimo a tutti e due", ha raccontato la modella. Durante la cerimonia, Tony Effe e Giulia De Lellis hanno fatto la loro prima apparizione pubblica come coppia, confermando i gossip sul loro conto. Silvia Toffanin, ironicamente, li ha invitati a partecipare come ospiti a Verissimo, commentando che "l'amore porta amore". Durante l'intervista i neo sposi hanno ammesso di sognare di costruire una famiglia insieme. La showgirl vuole diventare mamma per la prima volta: "Il mio desiderio è di poterlo far diventare padre, vorrei un figlio maschio. Voglio diventare mamma perché ho trovato l'uomo giusto per farlo". Ad ottobre la coppia partirà per la luna di miele, e chissà se non sia proprio quella l'occasione giusta per pensare ad un bebè.